南海2艘古沉船 瓷器原木完好保存

深海勇士號潛1500米搜索 國家文物局前日派出「深海勇士號」載人潛水器，對南海西北陸坡約1,500米深海域的兩艘古代沉船作首次考古調查。潛水器在遺址核心堆積區西南角布放水下永久測繪基點，展開初步搜索調查和記錄影像，正式啟動考古調查工作。

判斷皆為明代商船 深海考古調查團隊去年10月發現兩處沉船，其中一號沉船遺址有超過10萬件瓷器。專家初步判斷文物的時間為明代正德年間（1506至1521年）；二號沉船遺址則以大量原木為主，初步研判是從海外裝載貨物駛往中國的古代沉船，時間為明代弘治年間（1488至1505年）。

兩艘古代沉船保存相對完好，文物數量巨大，時代比較明確，具有重要的歷史、科學及藝術價值，是中國乃至世界的重大考古發現。相關發現或將實證中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，對中國海洋史、陶瓷史、海外貿易史、海上絲綢之路研究等都具有突破性的貢獻。相關發現亦充分展示深海科技與水下考古跨界融合，顯示中國深海考古達到世界先進水平。本報綜合報道