脫北家庭搭船逃亡

韓料嚴苛防疫 經濟重創 全球2020年開始爆發新冠疫情，北韓封鎖邊境防疫，導致脫北者人數大幅下降。南韓傳媒日前揭露，北韓多名平民月初乘坐一艘木船從黃海南下越過北方界線（NLL）脫北，集體逃往南韓。南韓國家情報院估計，一眾脫北者因經濟陷入困難，加上不堪北韓嚴苛防疫政策而選擇逃亡。

《東亞日報》上周五報道，至少9名來自兩戶北韓黃海南道家庭本月6日一同乘坐一艘木製漁船南下，途經南韓延坪島以西水域，一直被韓軍設備嚴密監控。當韓軍正式登船盤查時，他們立即表示願意投誠。據報，一眾脫北者包括兒童，眾人為親家關係。

經南韓國家情報院、統一部、軍方聯合調查後，全數脫北者獲移送京畿道某個部隊，目前正由某個政府機構收留。報道續指，部分人接受盤查期間積極詢問南韓社會現況：「在南朝鮮（南韓）真的能多幹活多賺錢嗎？在這裏真的能自由生活嗎？」他們平時偷偷觀看韓方電視節目，一直渴望能夠在南韓生活。當下定投誠決心後，眾人數月前開始準備，至月初終於踏上南下旅途。

另有南韓政府消息人士透露，一眾脫北者踏上南韓領土後，均處極度恐慌狀態，不過獲得食物後，情緒開始恢復平靜。他們甚至透露在家鄉從來沒有看過如此色香味俱全食物，對此感到不太適應。

糧食危機威脅朝民生存 韓媒有分析認為，北韓糧食危機等已達嚴重威脅居民生存程度，迫使當地人甘冒生命危險逃離，同時說明朝方內部出現困難。對於脫北者為何乘坐漁船而非透過陸路脫北，有意見認為這與北韓封鎖朝中邊境及脫北費用劇增有關。另有一名消息人士表示，由於南韓尹錫悅政府上台後強調需要解決北韓人權問題，其立場與上屆文在寅政府明顯有別，脫北者認為現屆政府或不會遣返他們，因此選擇在此刻離開北韓。

當跨部門審問結束、確認願意投誠南韓後，脫北者將在安置中心接受12周教育，以適應當地新生活。受封鎖邊境措施影響，北韓近年脫北者人數大減。根據南韓統一部統計，當地2020年錄得229名棄朝投韓人士，至去年大減至67人，減少七成以上。本報綜合報道