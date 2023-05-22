華北迎沙塵天氣 蒙古釀兩死

【本報綜合報道】中國內蒙古自治區多地上周四起迎來新一輪大風沙塵降溫天氣，中西部出現沙塵天氣，西部局部地區有沙塵暴。鄰近的蒙古上周五開始出現強風、沙塵暴和暴風雪天氣，導致兩人死亡。

網上流傳照片顯示，內蒙古自治區滿天黃沙、能見度低，二連浩特市出現強沙塵暴天氣，紅色沙牆遮天蔽日隨風緩慢移動。中國中央氣象台周日表示，隨着冷空氣進一步南下與暖濕氣流結合，南方多地降雨增強，江西等局地有大暴雨，需要防範山泥傾瀉等。北方多地有沙塵天氣，新疆南疆盆地、內蒙古中部、河北北部和北京等部分地區出現揚沙或浮塵天氣，新疆南疆盆地局地沙塵暴，夜間沙塵天氣逐步減弱結束。

毀逾20蒙古包 牲畜走失 蒙古緊急情況總局上周六通報，強沙塵暴和暴風雪對東部一些地區造成嚴重破壞，蘇赫巴托爾省和肯特省有20多座蒙古包損毀，另有數十座建築物屋頂被掀翻。緊急情況部門收到來自受災地區大量牲畜走失和死亡的報告，正在統計損失情況。蒙古國家氣象與環境監測局預報未來3天至5天，首都烏蘭巴托在內的大部分地區天氣仍然多變，民眾需要採取預防措施。