華使館斥干預內政 向日本嚴正交涉

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）上周六在日本廣島市發表峰會聯合公報，中國駐日本大使館批評G7操弄涉華議題，推出影射中國的所謂經濟安全文件，又在一系列問題上粗暴干涉中國內政，執意對華施壓，中方已經向日方提出嚴正交涉。

斥小圈子操弄涉華議題 中國駐日本大使館表示，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，才是各國應該遵守的國際規則；以《波茨坦公告》、《開羅宣言》等法律文件為基礎的戰後秩序才是各國公認的國際秩序，G7所謂規則和秩序不過是一己私利的幫規、冷戰零和的殘餘，G7藉多邊機制構築對華小圈子，大開歷史倒車，必定歸於失敗。

至於涉台議題，中國駐日本大使館指台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心；當前台灣海峽和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中方堅決反對任何將台灣問題國際化的企圖；又指香港、新疆、西藏等事務純屬中國內政，G7以所謂「民主」、「人權」之名、行對華遏制之實的政治圖謀不會得逞。

日本首相岸田文雄周日在峰會閉幕記者會表示，G7在對華認識方面取得一致意見，願意通過對話構建具建設且穩定的關係。他指G7領袖再次確認台灣海峽和平穩定的重要，就和平解決兩岸問題達成共識；又同意有必要坦率與中國對話，直接表達關注及共同合作，並對東海、南海局勢深表關注，一致反對單方面改變現狀的企圖。

四方安全對話撐印太穩定 另一方面，由美國、日本、印度、澳洲組成的四方安全對話上周六舉行場邊會談，會後的聯合聲明提到堅定維護印太海域和平穩定，強烈反對透過武力或脅迫，意圖改變現狀的破壞穩定或單方面行動，並對有爭議的軍事化地物、海岸警衞隊、海上民兵船隻的危險使用，以及破壞其他國家近海資源開採活動的行動表達嚴正關切。