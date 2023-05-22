波蘭促烏總統為二戰大屠殺道歉

【本報綜合報道】波蘭外交部發言人亞希納（Lukasz Jasina）上周五表示，烏克蘭總統澤連斯基應該為第二次世界大戰時發生的沃倫大屠殺承擔更多責任及道歉。

亞希納受訪時指出，歷史問題對波蘭十分重要，必須由兩國最高層級處理，促請澤連斯基應該承擔更多責任。他指沃倫大屠殺仍然困擾兩國的雙邊關係，阻礙許多聯合倡議；又稱「對不起，請原諒我」在兩國關係中總是很有效，但認為遠遠不夠。

犯種族滅絕罪 事件仍困擾兩國 亞希納同時認為，烏克蘭人對沃倫大屠殺的理解不足，指他們不明白該問題對波蘭人有多麼重要。烏克蘭駐波蘭大使兹瓦里奇回應時批評，任何企圖強加於烏克蘭總統或人民的舉動是不可以接受及令人遺憾，促請亞希納在聲明中保持平衡及尊重。

沃倫大屠殺1943至1944年在納粹德國佔領時發生，烏克蘭反抗軍在烏克蘭西部及波蘭東部種族清洗，估計4萬名至6萬名波蘭人遇害。烏克蘭反抗軍在蘇德戰爭初期與德國合作，波蘭議會2016年承認沃倫大屠殺是烏克蘭反抗軍犯下的種族滅絕罪行。