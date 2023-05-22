G7商議圍堵中俄 拉夫羅夫表不滿
【本報綜合報道】俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，七大工業國集團（G7）領袖在日本廣島市召開的峰會上，為了協助結束俄烏戰爭所作出的宣布，顯露他們決心圍堵俄羅斯和中國。G7領袖在聯合公報強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動殘暴的侵略戰爭。
拉夫羅夫上周六在一場電視播出的會議表示：「看看在日本廣島市G7峰會上討論和做出的決定，目的都是要圍堵俄羅斯和中國。」他批評G7把俄羅斯當作地緣政治的競爭對手除掉，任何希望在全球較量中獲得某種獨立的國家，都將被他們作為競爭對手被壓制；又認為美國利用俄烏戰爭，試圖迫使西方國家完全屈服在其意志下。
方濟各派主教斡旋
另一方面，梵蒂岡上周六表示，天主教教宗方濟各派遣意大利主教團主席祖皮執行和平使命，協助結束俄烏戰爭。現年67歲的祖皮嘗試分別與烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京會面，為緩和緊張局勢作出貢獻，希望展開和平過程。方濟各上月30日結束匈牙利訪問後，提到梵蒂岡正在參與有關嘗試結束俄烏戰爭的和平任務。
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