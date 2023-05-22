美准盟友F16供烏 俄提嚴厲警告

【本報綜合報道】美國總統拜登昨日回應美方批准盟友向烏克蘭援助第4代F16戰機一事，指烏克蘭總統澤連斯基向美方作出「斷然保證」，不會利用戰機攻擊俄羅斯領土。俄羅斯副外交部長格魯什科警告，西方國家將因提供戰機而面臨巨大風險。

澤連斯基保證不攻俄領土 拜登在日本廣島市出席七大工業國集團（G7）峰會後舉行記者會，表示烏克蘭獲得F16戰機後，可以攻擊在烏克蘭境內的俄羅斯士兵，澤連斯基已經保證不會用來攻擊俄羅斯領土。根據美國政府一直以來的立場，俄羅斯2014年從烏克蘭強行吞併的克里米亞半島，以及去年透過「入俄公投」吞併的頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州、扎波羅熱州，都是烏方領土而不屬於俄方，意味烏克蘭可以攻擊上述地區。

談到外界預期的烏克蘭反攻行動，拜登認為F16戰機參與的可能性非常低，除非「他們在短期內取得成功」。對於俄羅斯宣稱成功奪取烏克蘭頓涅茨克州戰略重鎮巴赫木特，他直言就算烏克蘭一早已經獲得F16戰機，也不會有助其守住巴赫木特。

格魯什科上周六指西方國家堅持局勢升級，將為它們帶來巨大風險，強調俄羅斯所有計劃均考慮到烏克蘭可能獲得西方戰機，俄方有一切必要手段實現預期目標。對於美國白宮國家安全顧問沙利文聲稱，援助烏克蘭的F16戰機不會用於攻擊俄方領土，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評，美國以偽人道主義幌子達到目標和任務。

烏軍稱F16可助收復失地 烏克蘭空軍發言人伊納特聲言，一旦部署F16戰機將贏得戰爭，因為戰機可以在超出防空導彈射程的地區提供空中掩護，形容該款戰機是防空系統不可或缺的一部分，可以在高空及低空迎戰空中目標，同時能夠掛載先進武器。他續稱，F16戰機可以鎖定俄軍的指揮所、部隊集結地、後勤供應鏈，令烏軍地面部隊迅速收復失地。