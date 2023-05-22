拜登峰會晤澤連斯基 新增29億軍援

【本報綜合報道】美國總統拜登昨日在日本廣島市出席七大工業國集團（G7）峰會並會晤烏克蘭總統澤連斯基，宣布新增總值3.75億美元（約29.3億港元）援助。澤連斯基感謝拜登支持協助烏克蘭獲得戰機，又討論強化烏方國防及實現和平方案。

培訓F16機師 助戰後重建 拜登重申美國承諾支持烏克蘭人民捍衞主權和民主，反對俄羅斯入侵，強調美方準備繼續提供安全援助，滿足烏方當前的戰場需求，並建立抵禦和遏制俄羅斯侵略的能力。二人討論美國支持盟友夥伴培訓烏軍飛行員使用F16戰機等第4代戰機，又磋商進一步改善烏克蘭防空能力，應對俄羅斯導彈及無人機攻擊。拜登指美國及其他G7成員國支援烏克蘭戰後重建，澤連斯基稱烏克蘭加入北約前必須爭取安全保障。

另一方面，美國國防部宣布，根據總統撥款授權從庫存撥出一批物資給予烏克蘭，包括M142高機動火箭系統彈藥、155毫米與105毫米炮彈、拖式反坦克導彈、標槍和AT4反裝甲系統、激光制導火箭系統彈藥、爆破彈藥、裝甲架橋車、裝甲救護車、運送重型裝備的卡車和拖車、後勤支援裝備、熱成像系統、備件及其他戰場裝備。