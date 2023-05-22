血戰224日俄奪巴赫木特

適逢G7 傭兵攻陷烏軍最後據點 烏克蘭總統澤連斯基上周六抵達日本出席七大工業國集團（G7）峰會爭取國際社會支持之際，傳出東部戰略重鎮巴赫木特同日失守的消息，俄羅斯總統普京祝賀正規軍及僱傭兵全面解放當地。澤連斯基昨日否認俄方全面佔領巴赫木特，聲稱烏軍士兵正在執行非常重要的任務，又聲言俄羅斯不能夠擊敗烏克蘭。

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津拍片宣稱，上周六中午12時全面奪取巴赫木特，攻佔烏克蘭軍隊最後據點高樓區域。瓦格納部隊將逗留當地至周四，期間在城內修築防禦工事，移交城防予俄羅斯正規軍後撤走休整。他指部隊已經連續作戰427天，巴赫木特攪肉機之役佔去224天；又指摘俄羅斯國防部長紹伊古、總參謀長格拉西莫夫視戰爭為兒戲，令攻方陣亡數字多出5倍。俄羅斯國防部發出簡短聲明，指瓦格納突擊部隊在南部集團軍炮兵及航空兵支援下進攻，完成解放巴赫木特。

克里姆林宮新聞局表示，普京祝賀瓦格納突擊部隊，以及為他們提供支援及側翼掩護的俄羅斯武裝力量分隊的全體軍人完成任務，表現優異者將獲得國家獎勵。普里高津被視為普京的重要親信，其領導的瓦格納集團在巴赫木特戰役扮演重要角色。

澤連斯基否認重鎮失陷 澤連斯基昨日在日本廣島市與美國總統拜登舉行雙邊會談，有記者提問「巴赫木特是否仍然在烏克蘭手中」，指俄羅斯宣稱他們已經奪得當地。澤連斯基回答：「我認為不是，但你需要明白到那裏（巴赫木特）甚麼都沒有，他們（俄羅斯）摧毀一切，那裏沒有建築物。」烏克蘭總統府官員進一步解釋，澤連斯基所指的「我認為不是」，不是回答烏方是否仍然控制巴赫木特，而是不認為俄方宣稱的說法真確。

同日稍後，澤連斯基在記者會再次就巴赫木特的最新情況作出回應，他表示：「烏克蘭士兵現時執行非常重要的任務，他們位於巴赫木特，我不會透露具體地點，但這代表巴赫木特現時沒有被俄羅斯奪取。」烏克蘭東部軍事司令部發言人重申，軍隊繼續守住巴赫木特西南部地區的據點，又指摘俄羅斯每天對巴赫木特發動火炮攻擊及空襲，該地實際上已經被夷為平地，強調「我們的部隊通報形勢是極度困難」。

外界料可提升俄方士氣 巴赫木特位於頓涅茨克州，俄羅斯於去年2月24日全面進攻烏克蘭，同年5月炮擊該個戰略重鎮，8月1日開始對上址發起主要攻勢，主力部隊是瓦格納集團僱傭兵，俄羅斯正規軍、頓涅茨克人民共和國與盧甘斯克人民共和國的親俄分離勢力提供支援。

隨着烏克蘭在哈爾科夫州及赫爾松州發動反攻，巴赫木特成為戰爭的焦點，也是俄羅斯少數仍然保持進攻態勢的戰線。巴赫木特絕大部分前線淪為塹壕戰，交戰雙方沒有取得重大進展，但承受非常高的傷亡率，慘烈情況可以與第一次世界大戰的戰役相提並論。在使用人海戰術及俄羅斯正規軍支援下，瓦格納集團踏入今年後逐步擴大佔領範圍。外界預料今次勝利有助提升俄方士氣，應對烏方正在準備的反攻。本報綜合報道

烏克蘭與俄羅斯在巴赫木特爆發激戰，當地被夷為平地。 烏克蘭士兵在巴赫木特一條戰壕快速走過。（Getty Images圖片） 俄烏最新戰況