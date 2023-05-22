會所養獅子遭舉報 官方證獲授權租借

【本報綜合報道】內地有網民近日分享與自家飼養獅子互動的影片，拍攝地點為遼寧省鞍山市一間會所，惹來非法飼養野生動物非洲獅的疑慮。涉事會所工作人員上周四回應查詢時表示，他們是持證租借飼養獅子。內地傳媒上周五從遼寧省林業和草原局獲悉，涉事獅子是從瀋陽市一間擁有非洲獅養殖資格的養殖場租借。

多部門調查了解 影片中，一隻幼獅與一隻狗玩耍，飼養者用手與幼獅互動。發片者在評論區留言稱，該幼獅是雄性，平日放養。影片顯示地點鞍山市小白宮喜事會的工作人員稱，該隻非洲獅不足一歲，從外面租借，會所持證租借，合法合規。記者要求查看租借合約時遭對方拒絕，工作人員稱會所之前有展出獅子，但現在顧客不能夠見到獅子。

鞍山市自然資源局自然保護地管理科工作人員稱，小白宮喜事會獲省林草局的批准租借獅子。上月有人舉報會所的獅子和人類近距離相處，該部門和公安部門前往會所了解，對飼養獅子的場地大小、與人的距離作出要求。遼寧省林草局行政審批處表示，會所租借獅子屬於短期商業借展行為，毋須辦理野生動物馴養繁殖許可證。