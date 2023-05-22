壯碩男搗砸便利店 警員暴打

求婚不遂鬱結 買不到雞胸肉 台灣桃園市中壢區一名身材健碩男子前天在便利店內，因買不到雞胸肉而情緒失控，不僅破壞店內商物，甚至揮拳毆打趕到警員。他最終被警方制服，獲送往醫院治療，經訊後獲依毀損、傷害及妨害公務罪嫌送辦，准以5萬元新台幣（約1.3萬港元）交保候傳。

警方表示，28歲朱姓男子前天早上大約9時左右前往中壢區長沙路某間便利店，卻發現店內意式黑胡椒低溫慢煮雞胸肉售罄，開始顯得非常懊惱，甚至開始質問店員為何不增加入貨量。雙方經溝通後，男子揚言自殺，更開始破壞店內商物，店員只好報警求助。

當得悉兩名警員到場，朱男依舊拒絕接受其他口味雞胸肉，進一步情緒失控，甚至開始動手施襲，導致其中一名警員輕微腦震盪，餘下一名警員面部挫傷。由網傳片段可見，朱男上身赤裸，露出一身肌肉，下身僅穿一條短褲。他更一度緊握兩手拳頭怒吼，擺出類似美國漫畫角色變形俠醫姿勢。

還擊過度 負傷警員受處分 面對警員還擊，朱男最終被制服，失去行動能力，只能坐在店外台階休息，口中卻喃喃自語。就在此時，他被其中一名負傷、手持警棍警員連打背部12棍，當場血流如注，只能夠哀嚎「好痛」，最終被送往衞生福利部桃園醫院治療，獲確認事發時沒有飲酒。

因應外間質疑警員過度執法，桃園市警察局中壢分局同晚發聲明解釋，由於朱男被制服後持續咆哮且出言挑釁，導致其中一名警員情緒失控、過度使用強制力。經召集重要幹部決議後，中壢分局決定以涉事警員執行職務行為過當為由核予記過兩次，所長記過一次，而分局長則申誡兩次處分，並同時追究相關考核監督不周人員責任。

事件曝光後，台灣網民發現朱男是一名職業健美選手，過往曾擔任教練，在網上社交平台算是薄有名氣。有人在網上問到：「只是買不到雞胸肉，有必要這樣嗎？」另有網民透露，朱男當天原本向女友求婚，最後遭到拒絕，因此心理難以平衡，卻無處宣洩，最終與便利店的店員及警員爆發衝突。本報綜合報道