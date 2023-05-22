侯友宜拉票失言：台南人沒眼睛

【本報綜合報道】國民黨的台灣2024年總統選舉參選人、新北市市長侯友宜四出拉票，上周六到新北市與前台南市議員謝龍介參加活動。謝龍介自嘲沒有選上台南市市長，侯友宜被指失言說「台南人沒眼睛」而惹來撻伐。

謝龍介在活動期間提及參選台南市市長時，有特別到新北市學習取經，自嘲「我就沒選上，不然就照你這樣做」，台下觀眾哄堂大笑。侯友宜突然說「台南人沒眼睛」，謝龍介立即糾正稱：「沒福氣啦！沒有像新北市民這麼有福氣。」侯友宜才補充「對啦！沒福氣」。

事件引發熱議，台南立委林俊憲發文諷刺：「很抱歉，我們台南人配不上高貴的國民黨，害你們20幾年來都無法在台南執政，全都是我們台南人有眼無珠、不識抬舉。」林俊憲指侯友宜明明是南部出身，卻如此看不起台南人，侯友宜的故鄉嘉義也是長年民進黨執政，「嘉義是不是也都沒眼睛？」。民進黨台南市議員朱正軒指，真正信仰自由民主的人不會因為選舉結果不如預期，就斥責選民沒有眼睛。