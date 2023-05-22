自建房倒塌 4幹部執法不力問責

【本報綜合報道】湖南省長沙市望城區去年4月29日有居民自建房倒塌，造成54人死亡及9人受傷。國務院事故調查組昨天發表調查報告，認定這次特別重大生產安全責任事故，是房主違法違規建設、加層擴建和用於出租經營；加上地方黨委政府及有關部門組織開展違法建築整治、風險隱患排查治理不認真不負責，推卸責任、放任不管造成重大安全隱患，長期未得到整治而導致，因此4名中管幹部被問責。

加層擴建 致54死意外 事故直接原因是違法違規建設的原5層及局部6層房屋建築質量差、結構不合理、穩定性差、承載能力低，違法違規加層擴建至8層及局部9層後，荷載大幅增加，2層東側柱和牆超出極限承載力，出現受壓破壞並持續發展，造成整體倒塌。事發前出現明顯倒塌徵兆，房主不聽勸告未有緊急避險疏散，導致人員傷亡多的重要原因。

湖南省、長沙市、望城區及有關部門集中治理部署遲緩簡單應付、日常監管相互推諉迴避矛盾、排查整治不認真走過場、對違法違規行為查處不力、房屋檢測機構管理混亂、自建房規劃建設源頭失控，涉事房主和有關企業存在相關違法違規行為。

中央紀委國家監委對第二十屆中央委員、重慶市委副書記、市長胡衡華，湖南省人大常委會黨組成員、原副主任陳文浩，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英，貴州省委常委、貴陽市委書記胡忠雄的失職失責問題立案審查，他們負有領導責任，分別給予胡衡華、陳文浩、吳桂英黨內警告處分，並給予胡忠雄政務記過處分。