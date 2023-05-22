陸客趕出遊 美意法德簽證難求

【本報綜合報道】內地出境遊需求在放寬新冠防疫措施後陸續釋放，不少旅遊社表示出境簽證辦理數量連日激增，特別是許多領館辦理簽證都處於超負荷運轉狀態，上海領區的美國B類簽證、即外國人士到美國作短期停留的非移民旅遊商務簽證預約排到10月底，法國簽證最早可預約時間也要到8月。

內地傳媒上周六報道，歐美簽證業務是最近最頂流的業務，卻愁壞不少旅行社，近半個月不少旅行社已經拒絕近百本歐美簽證業務，公司負責人直言不敢接。不但是美國，從五一小長假後開始，去德國、意大利的簽證需求量也不斷上升，其中70%是商務簽。與2019年同期相比，公司簽證受理量增長一倍。從5月初起預約申根簽證已經一號難求，甚至預約成功也有被取消的風險，對於許多已經訂好機票、酒店及行程，但是急着辦簽證的客戶，旅行社目前都不能保證何時出簽。

領館缺人 旅社不敢接單 每天前來詢問的客戶不少，但客戶約不到領事館的籌號，旅行社婉拒不接生意。杭州海外旅遊公司總經理章波表示，這種情況是因為領館簽證的辦理人員數量還沒恢復至疫情前水平，加上短期內審核量劇增導致工作量過大。有業界人士甚至形容，在領館官網取簽證籌號的難度堪比春運搶購車票。攜程數據顯示，近一個月簽證辦理量最多的前5位國家，分別是新加坡、日本、馬來西亞、泰國、南韓；出境遊短線目的地方面，日本是大部分人的首選。