新冠死灰復燃 危重症少見

專家：長者再度中招 及早用藥重要 內地新冠疫情近日死灰復燃，再次確診人數開始上升。內媒前天報道，國家衞健委全國新冠專家組成員劉珏日前受訪時稱，經研究全球數據後，重複感染新冠病毒患者與初次確診患者相比，發生危重症風險減少高達86%。上述研究成果已在《國際環境研究和公共健康期刊》發表。

有關研究成果是基於全球文獻匯總分析得來，樣本數量共計多達530萬名患者，由北京大學公共衞生學院流行病學與衞生統計學系研究員劉珏等人共同撰寫。研究結果顯示，新冠康復者一旦再次染疫，出現危重症風險減少逾八成半，合併病死率則為2.95%。然而，研究同時表明，若長者再次中招，可能會面臨更高不良風險。

雖有保護屏障 隨時日衰減 當談及重複感染新冠病毒患者出現危重症機會為何較初次中招人士為低時，劉珏上周三受訪時解釋，由於患者首次感染後獲得一些防止再次染疫保護及抵抗力，降低感染風險及轉為重症概率。她重申患者一旦再次確診，並不會增加額外住院或死亡等風險，不過長者等高風險人群仍需多加注意。

對於內地目前「二陽」（再次染疫）及感染人群為何上升時，劉珏指由於人體中和抗體水平會隨時間推移出現衰減，對個體保護力下降，再加上新冠病毒Omicron變異株在人群中依然處於散發流行狀態，因此病毒根本沒有消失，傳染源依然存在。

除了分析數據，復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰也表示，根據臨床觀察，二次確診患者總體較首次中招人士出現症狀為輕，主要產生發熱及喉嚨痛。惟他同樣強調，65歲以上尤其是80歲以上長者，高血壓、冠心病、慢性支氣管炎、慢性肝腎疾病、糖尿病等基礎病患者，或者患有血液病、淋巴瘤等疾病人群較易再次染疫，中招後容易變成重症，因此上述脆弱人群一旦出現發熱，或家庭成員等證實確診，應及時接受新冠病毒檢測，從而做到早發現、早治療，盡早使用抗病毒藥物。

■■本報綜合報道