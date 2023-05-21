美鴿派解剖鷹派 籲政府締造和平

拜登政府目前還在拱火俄烏戰事，使戰爭不斷升溫，美國軍政界的鴿派終於按捺不住，開始狙擊鷹派，並且鍛造輿論大反攻。本來一直維護拜登政府拱火戰爭的《紐約時報》，於5月16日也以全版刊出一封美國軍政及學術界給拜登政府的信，公開要求政府為俄烏戰事尋求外交的和平解決方法，文章的大標題是「美國應該是世界和平的力量」。

這篇文章最震撼的地方，是它全面揭開了拜登政府內鷹派的肚皮「照肺」，先是披露美國多任政府內的新保守主義勢力（鷹派），自蘇聯解體後開始，一直如何不擇手段要進一步肢解俄羅斯，目的是可以永續稱霸，並一直在美國軍工集團收買下維護其利益。文章進一步解剖鷹派，闡述其所作所為如何帶給美國、俄羅斯、烏克蘭及全世界殘害和可預期的核戰災難。

勿被軍工集團收買 這篇文章的署名是一個叫「艾森豪媒體網絡」（Eisenhower Media Network）的組織，文章結尾列出十多位美國前國安官員、軍事專家及學者的名字，都是赫赫有名及深具社會、政治和軍事影響力的人物，當然，該組織背後還有更多的支持者。這個組織是兩伊戰爭後成立的國安問題壓力團體，目的是防止美國的帝國主義意識形態引發戰爭，特別依從前總統艾森豪威爾的警告，美國政府不要被美國軍事工業集團收買綁架，否則贏家是軍火商，輸家是軍人、國家及社會大眾，甚至全世界。

從這個組織的成員及其分析，充分反映他們曾是政府內部核心人員，掌握的資訊、理解及分析都是行內人，也肯定如今在政府內有影響力及聯繫，絕對不容忽視，甚至此舉是和政府內鴿派力量的裏應外合，提點、警告甚至挑戰拜登政府。

這個組織如今的總裁是丹尼斯‧弗里茨（Dennis Fritz），他是空軍前指揮軍士長，這是美國軍隊之中士官梯隊的最高統領，在美軍制度中是參謀長的諮詢人之一，他在接受民主黨左翼媒體Democracy Now訪問時表示，他22至66歲不斷出入五角大樓，一直關心及參與美國軍事資訊和決策。但他認為現在是最危險時刻，全面向政府表態，是恐怕烏克蘭會被完全摧毀，而全世界亦有核毀滅危機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻