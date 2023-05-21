山東濟寧「長跑」情侶拔頭籌

520吉日成婚 過百對新人輪候 普通話5月20日諧音「我愛你」，意義特殊，內地不少情侶趁吉日註冊結婚。全國今年「520」發出的首張結婚證，由山東省濟寧市任城區一對新人在上周六凌晨零時得到。新娘領到結婚證後，第一時間到網上分享喜悅，「全國第一領證的快樂，零時準時蓋章」。

在任城區民政局婚姻登記處排頭位的「00後」新郎李豹和新娘趙龍月，上周五臨近午夜齊齊坐在辦理窗口前填好資料，並準時登記註冊，成為合法夫妻。李豹拿到結婚證稍顯靦覥，趙龍月則大方地揮舞結婚證。她特意穿配白裙，頭戴婚紗，身後的家人為他們拍照。

奶奶傍晚幫手排隊 趙龍月和李豹是同學，經歷愛情長跑多年，一直互相陪伴。她形容自己脾氣急躁，丈夫則比較溫和，形成互補。對於能夠排頭位註冊，她感謝背後付出的李豹母親。原來奶奶上周五下午知道婚姻登記處凌晨開放，就在傍晚早早出門，為仍在上班的兒子和媳婦排隊。李豹母親也對趙龍月讚不絕口，已把手機背景畫面換成兒子和媳婦的結婚照。

單單在任城區，直至上周六早上7時已有超過130對新人註冊結婚。登記人流在上午9時逐漸增多，婚姻登記處即日為新人準備鮮花花束。工作人員形容，每年在「520」和「521」註冊結婚的新人最多，比傳統西方情人節更加熱鬧，尤其「520」當天至少有200對以上新人註冊。本報綜合報道