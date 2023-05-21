日本一周增12922例

新冠降級後首公布數字 日本感染新冠病毒的人數由上月開始持續增加，厚生勞動省上周五公布數據，顯示本月8日至14日一周內，全國約5,000間定點醫療機構合共報告新增12,922人染疫，平均每間醫療機構報告2.63宗個案，相比一周前增加約1.4倍。

新冠病毒本月8日在日本《感染症法》定位下調為與季節性流感相同的第5類，統計方法改為「定點把握」，這是調整後首次公布感染人數。在各都道府縣中，平均每間定點醫療機構報告染疫人數最多的是沖繩縣，為6.07人，其後是石川縣4.9人、北海道4.36人；高知縣及和歌山縣錄得較少個案，分別平均通報1.27人及1.35人。

疫情緩慢但呈蔓延趨勢 根據日本厚生勞動省提供的參考數值，最近一周與2月下旬為相同水平，當時單日全國感染人數介乎6,000至19,000人。關於不能夠與前一周的參考值簡單比較的理由，厚生勞動省解釋稱新冠病毒改為第5類後，接診患者的醫療機構增加，患者也改為自行判斷是否看病等。當局亦以同一個理由，沒有計算感染人數的估算數據。

由本月8日起的一周內，日本醫療機構新增2,330名住院新冠病人，與前一周持平。國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基表示，疫情緩慢但呈現蔓延趨勢。

南韓單日增加18106宗 與日本一海之隔的南韓，當地疾控部門上周六公布全國新增18,106人感染新冠病毒，其中19宗屬於境外輸入個案；這是南韓連續第2天單日新增感染人數維持在兩萬宗以下，前一天錄得19,586宗新症。此外，南韓新增5宗感染後死亡個案，重症病人比前一天增加6人至150人。南韓目前累計3,152萬人染疫，以及34,670人疫歿。本報綜合報道