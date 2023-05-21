華大使促加國外交勿追隨美

【本報綜合報道】中國駐加拿大大使叢培武上周五表示，加拿大應該考慮回歸更獨立的外交政策，而非一直追隨美國。他指中方希望中加關係重回正軌，但需要加方糾正錯誤，避免進一步挑釁或對抗。

指杜魯多上場後兩國不睦 叢培武表示，加拿大總理杜魯多的父親皮埃爾‧杜魯多擔任總理期間，加拿大與中國建交，但在杜魯多任內中加關係一直頗不平靜，先發生加拿大應美國要求拘捕中國科企華為高層孟晚舟，中國亦拘捕加拿大人康明凱和斯派佛。本月較早前，加拿大驅逐一名被指針對一名加拿大國會議員的中國外交官；作為回應，中方也驅逐一位加拿大外交官。叢培武對此強調，中國的做法是完全合理且必要的反制措施。

叢培武希望加拿大能夠繼續從大局及中加人民整體利益處理雙方關係，不要被美國的政策左右和束縛。他指出，日本正在舉行七大工業國集團（G7）峰會，與會國討論聯手應對中國的經濟脅迫，可能允許盟國協調採取貿易和投資限制等行動。他警告，美國要求盟友組成一個小團體，採取行動制約中國發展，這種做法很危險。