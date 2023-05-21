G7發聲明 不尋求與中國脫鈎

【本報綜合報道】在日本廣島市舉行的七大工業國集團（G7）峰會昨天踏入第二天，成員國集中討論經濟安全問題，宣布措施共同對抗經濟脅迫及強化供應鏈合作，重申不尋求損害中國或阻礙中國經濟發展，強調並非與華脫鈎，但需要減少在供應鏈上過分依賴。

聲明指出，各國同意建立協調平台，透過預警機制快速共享資訊，成員國之間定期開會磋商對抗經濟脅迫，矢言會採取行動阻止任何一方把經濟依賴武器化。七國亦加強合作，強化供應鏈，並以透明、多元、安全和可靠等原則構建供應鏈網絡。七國領袖同意在國際議題與中國合作，認為透過對話建立建設及穩定的關係很重要。英國首相辛偉誠會前表示，各國應留意目前面臨日益嚴峻的挑戰，中國正展開一場戰略經濟競賽。

七國領袖亦發表聯合公報，承認有必要在共同利益及在應對各種全球挑戰上與中國合作。七國重申維持台灣海峽和平與穩定的重要，強調一個中國政策不變，呼籲保障香港權利、自由和高度自治。

中方反對干涉內政 中國外交部發言人回應時批評，七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿和堅決反對，並向峰會主辦方日本等有關方面嚴正交涉。發言人強調，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定；香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中方堅決反對外部勢力打着「人權」幌子對此橫加干涉，七國集團應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上指手畫腳。