韓新護衞艦服役 料黃海執勤

【本報綜合報道】南韓海軍新型護衞艦天安號上周五舉行服役儀式，經過戰力評估後今年底重返朝鮮半島西部黃海執勤。首艘天安號2010年3月26日在西部白翎島海域沉沒，導致46人死亡及58人受傷，韓方指控是北韓潛艇發射魚雷導致。

13年前同名軍艦遭擊沉 儀式在慶尚南道昌原市鎮海軍港舉行，象徵當年沉沒的天安號重獲新生，前天安號艦長崔元一、天安號遺屬會會長李成佑、天安號財團理事長尹孔鏞、歷任天安號艦長、當年服役官兵及死者家屬等人均出席。新天安號排水量2,800噸、長122米、舷寬14米、高35米，最高航速30節，可以攜帶一架海上作戰直升機，還裝備127毫米艦炮、反艦導彈、防地導彈、近迫武器系統、遠程反潛魚雷、船體固定聲納和拖曳線陣列聲納等。

新天安號2020年6月開始建造，取代1,500噸級護衞艦和1,000噸級巡邏艦。與前身相比，它具備遠程反潛探測能力，性能和作戰能力均大幅升級，還採用結合燃氣渦輪和推進電機的燃電混動系統，降低水下噪音。