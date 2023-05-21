美新神盾艦驗收後 交付海軍

杰克‧H‧盧卡斯號（USS Jack H. Lucas）上周四結束在墨西哥灣歷時數天的試驗，返回位於密西西比州帕斯卡古拉的英戈爾斯造船廠的廠房。英戈爾斯造船廠翌日宣布該艦成功完成驗收試驗；海軍海洋系統司令部表示，軍艦及船員向軍方的審查及調查委員會作出一系列展示，以此在交付前驗證是否符合海軍的規格及要求。

雖然杰克‧H‧盧卡斯號屬於阿利‧伯克級，但以它為首的第III批次在設計方面作出很多修改強化性能，配備最新版本的神盾基線10戰鬥系統與AN/SPY-6（V）1空中及導彈防禦雷達，號稱擁有更強的防空及彈道導彈探測能力。該批次艦艇排水量達一萬噸，日後將取代提康德羅加級神盾巡洋艦，擔任航空母艦打擊群的防空平台。