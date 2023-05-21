FBI涉用監控漏洞查暴亂 法院審查

【本報綜合報道】美國傳媒上周五引述解密判決書報道，多名聯邦調查局（FBI）人員調查2020年反種族主義示威及2021年國會山莊暴亂時，一度利用監控計劃漏洞向國內企業查詢國民資料；經FBI改善相關守則後，相關查詢數字最終大幅下降。

《海外情報監察法》702條款允許情報部門及執法人員在某些情況下，透過國民姓名等從國內企業截獲通訊數據庫相關資料。《紐約時報》報道，FBI調查反種族主義示威及國會山莊暴亂時，一再未有遵守相關限制，結果導致法院介入審查。

有FBI人員使用「約於2020年5月30日至6月18日與動亂及抗議有關」識別碼搜查133名被捕人士資料儲存庫，從而確定他們是否與任何反恐訊息有關。一名FBI高層受訪時承認，旗下人員處理上述事件時誤解準則，已經要求涉事人員接受額外培訓。