美眾院議長 喊停談判

提高債務上限 與白宮分歧 距離最快出現債務違約日期尚餘不足兩周，美國白宮與國會眾議院前天恢復提高債務上限談判，卻於短時間內再次陷入暫停。共和黨眾議院議長麥卡錫重申，美國政府明年不能花更多錢，必須節省花費，由於白宮缺乏行動，故暫停避免債務違約談判。

談判前天在華盛頓國會山莊再續，麥卡錫不久即離開會場，並向在場記者解釋，共和黨必須讓白宮採取行動，對方卻沒有舉動，「所以是的，我們需要暫停（談判）」。他同日較早時間曾稱，只要總統拜登團隊同意共和黨削減開支要求，很容易解決雙方分歧。

共和黨另一眾議員格雷夫斯（Garret Graves）形容，白宮與眾議院黨友存在重大分歧，形容談判已變得毫無道理。至於該黨談判代表成員麥克亨利（Patrick McHenry）則拒絕透露談判再次陷入停頓原因，僅稱對周末達成共識一事沒有信心。

另一邊廂，一名白宮官員承認與麥卡錫談判陷入困難，又指民主黨與共和黨在預算問題存在真正分歧，預計談判艱難，白宮團隊正努力爭取一個合理解決方案。當談及白宮會否讓步時，另一名官員強調，拜登絕不接受一個懲罰國內中產及最貧困人士，以及導致國家經濟步伐倒退清單。

拜登縮短外訪 盼促成協議 面對談判未能取得成果，拜登決定縮短外訪行程提早返國，試圖促成債務上限協議。他前天在日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會時重申對達成協議一事感到樂觀，並說：「我仍然相信我們能夠避免違約，並取得一些成果。」白宮上周日曾公布，拜登上周四啟程赴日，至今天才會回美。

美國財政部長耶倫月初曾警告，美國政府或最快6月1日耗盡資金，出現債務違約，國債屆時面臨違約風險，嚴重影響國內金融體系。本報綜合報道