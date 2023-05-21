美擴制裁 俄反擊禁500人入境包括奧巴馬

【本報綜合報道】美國政府上周五宣布新一輪對俄羅斯的制裁行動，新增超過300個實體名單，針對俄方規避制裁漏洞。俄羅斯隨即作出反制，把500名美國公民列入禁止入境的黑名單，包括美國前總統奧巴馬。

美針對逾300實體 美國財政部長耶倫發表聲明，指今次行動進一步制約俄羅斯總統普京發動野蠻入侵的能力，並推動美方為切斷俄方規避制裁的企圖所作之全球努力。美國財政部指將對22名個體及104個實體實施制裁，涉及20多個國家的管轄範圍，包括向俄羅斯進口、運送或製造電子部件、半導體和微電子的公司；美國國務院將對近200名個體、實體、船和飛機實施制裁。

美國財政部指，新一輪制裁將涉及更多俄羅斯經濟領域，包括建築、製造和施工等，對相關領域的任何個體或實體實施制裁。同日，拜登政府正式停止向俄羅斯出口各種消費品，並把71間俄企列入美國商務部的實體名單；美國供應商在沒有許可證的情況下，不允許向名單中的企業出售美國技術。

面對歐美國家接二連三推出制裁措施，普京上周五指控西方國家試圖把俄羅斯分裂成為幾十個不同國家，但表明西方集團實施的制裁愈多，俄羅斯社會內部的凝聚力就愈強。