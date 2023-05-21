烏稱擊落20俄自殺式無人機

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）領導人在日本討論加強援助烏克蘭之際，俄羅斯當地時間上周五晚上至上周六凌晨對烏克蘭發動本月第11次空襲。烏克蘭宣稱擊落全數20架自殺式無人機，並指俄方目前每月能夠生產67枚不同型號的導彈。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯兩架自殺式無人機上周五深夜從東部方向發起攻擊，但在中東部城市第聶伯羅彼得羅夫斯克附近被擊落。翌日凌晨，俄羅斯18架自殺式無人機從北部方向發起攻擊，目標是首都基輔，烏克蘭空軍稱成功截擊全部來襲目標。

指俄每月可生產67導彈 烏克蘭國防部情報總局副局長斯基比斯基上周五估計，雖然俄羅斯耗盡大部分導彈庫存，但近期從擊落的俄羅斯導彈殘骸發現生產日期為今年首季，俄方現時每月可以生產25枚熾熱巡航導彈、35枚Kh101巡航導彈，兩枚匕首高超音速導彈、5枚伊斯坎德爾短程地對地彈道導彈，並每月至少兩次運送熾熱巡航導彈到克里米亞半島。

斯基比斯基表示，俄羅斯早前無法摧毀烏克蘭能源系統，現時首要任務改為破壞烏軍反攻的計劃及準備。俄軍發射導彈攻擊烏軍指揮所、補給線、彈藥庫、設備燃料儲存區及兵力集結地點，並開始特別關注烏軍防空系統所在地區。此外，俄軍航空部隊頻頻出動，每天使用大約20枚至25枚KAB500航空炸彈，襲擊前線及附近地區。