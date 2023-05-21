澤連斯基抵日參加G7峰會 聯合公報再譴責俄出兵

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基昨天由沙特阿拉伯轉抵日本，親身出席在廣島市舉行的七大工業國集團（G7）峰會，抵埗後與多位出席峰會的外國領導人會面。他形容今次訪問代表將更接近和平，強調盡可能讓愈多國家參與烏方和平方案。

這是俄羅斯去年入侵烏克蘭後，澤連斯基首次到訪日本。他在社交網透露首日行程內容，先後與意大利總理梅洛妮、英國首相辛偉誠、印度總理莫迪、法國總統馬克龍舉行雙邊會談，當中提到法國支持「戰機聯盟」倡議、參與訓練烏克蘭飛行員很重要，又感謝英國在「戰機聯盟」扮演領導角色，並指需要改善烏方的防空能力。

G7領袖在聯合公報再次強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動殘暴的侵略戰爭，威脅國際社會的基本規範、規則、原則，重申堅定不移支持烏克蘭直至實現一個全面、公正、持久的和平。他們承諾加強在外交、金融、人道主義、軍事等層面對烏克蘭的支援，提高俄羅斯為侵略而付出的代價，並持續反制戰爭對全球其他地方的負面影響。

早前炮轟阿拉伯國家領袖 澤連斯基抵達日本前在沙特阿拉伯吉達市出席阿拉伯國家聯盟峰會，他發表講話時批評部分阿拉伯國家領袖對俄羅斯侵略烏克蘭一事視而不見，又提到克里米亞半島是烏克蘭首個在俄羅斯佔領下遭受苦難之地，迄今在當地遭鎮壓的大多是回教徒。阿拉伯國家聯盟官員表示，向澤連斯基發出與會邀請的是沙特阿拉伯而非該聯盟。