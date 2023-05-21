轉軚兼撥火 拜登准盟友F16供烏抗俄

烏克蘭總統澤連斯基上周六抵達日本出席七大工業國集團（G7）峰會前夕收到好消息，美國總統拜登前一天向盟友表示決定改變立場，「開綠燈」支持盟友共同訓練烏方飛行員操作第4代美製F16戰機。白宮同時表明已經兌現承諾，烏克蘭得到所需的軍事援助，被外界解讀為催促烏方是時候向俄羅斯發起反攻。

隨同拜登到訪日本廣島市的白宮國家安全顧問沙利文上周六向記者表示，拜登上周五通知其他G7成員國領袖上述決定，美國及盟友未來數個月將討論向烏克蘭交付戰機的詳情，包括交付的時間及數量、哪個國家提供戰機。美國官員此前向傳媒「放風」時表示，烏克蘭飛行員將在歐洲受訓，訓練和戰機交付時間最快需要18個月。

沙利文：支持烏春夏反攻 沙利文說：「過去數個月，我們與盟友及夥伴聚焦在向烏克蘭提供在春夏兩季反攻所需的系統、武器、訓練。我們已經兌現承諾，並基於兩國軍方之間的緊密協商，我們已經給予烏克蘭所需的東西。我們現時改為討論改善烏克蘭空軍，作為我們對烏克蘭自我防衞的長期承諾一部分。」他同時提到，未來數個月將展開有關訓練。

烏：不會用F16攻俄領土 戰機是繼長程導彈後，烏克蘭近期獲得的另一項夢寐以求的軍事援助。美國過去一年多次表明戰機不是烏方當下最需要的武器，亦憂慮俄羅斯總統普京有藉口升級或擴大戰爭。拜登今年2月在訪問中重申沒有援助戰機的理據，白宮國家安全委員會發言人柯比上周一回應澤連斯基的組建「戰機聯盟」倡議時，表明美方立場不變。

對於美國在武器援助的立場逆轉，沙利文回應時強調美方考慮選項時沒有排除戰機在外，一直根據烏克蘭的迫切需求，並從軍事角度判斷提供的武器類別。

他解釋，現時需要考慮到烏克蘭的未來，而戰機能夠使之威懾及抵禦俄羅斯，第一步是提供訓練；又稱烏方向美方表明準備好遵守雙方的約定，不會利用戰機攻擊俄方領土。

澤連斯基形容拜登今次的決定是歷史性，有助顯著加強烏克蘭的空中力量。英國首相辛偉誠歡迎美國「開綠燈」，並透露英方將與美國、荷蘭、比利時、丹麥合作，讓烏克蘭具備戰鬥空中能力；葡萄牙亦決定加入「戰機聯盟」。在上述國家中，只有英國不是F16戰機使用國，另一非使用國法國早前表明準備好訓練烏方飛行員。

助奪制空權 掩護地面部隊 任何美製武器轉移給第三方時必須獲得美國批准，當烏克蘭正式接收F16戰機後，分析指有助爭奪及鞏固制空權，一來應對俄羅斯持續不斷的導彈及自殺式無人機攻勢，二來為地面部隊的反攻行動提供空中掩護及密接空中支援。烏克蘭空軍目前現役飛機都是蘇聯制式，分別是米格29戰機、蘇24攻擊機、蘇25攻擊機、蘇27戰機。本報綜合報道

F16戰機基本規格