億萬家財男同志 結婚即墮樓亡

【本報綜合報道】台灣台中市北屯區一名18歲男子本月4日墮樓身亡，當地傳媒報道，死者母親指兒子剛繼承5億元（新台幣‧下同，約1.27億港元）房產，身亡前兩小時與一名擔任地政士助理的夏姓男子結婚，質疑有人謀財害命。警方指該助理有重嫌，需要繳交30萬元（約7.6萬港元）保釋。

死者母指控遭謀財害命 賴姓男子在事發當天，被夏姓男友要求帶上證件到戶政所登記結婚，之後卻墮樓身亡，賴母事後到台中地檢署提告夏男殺人。檢方初步判斷，事發時大樓房內僅有賴夏二人獨處，因此夏男有一定嫌疑，但考慮仍然需更多證據證明，認為無羈押必要，因此依殺人罪嫌命令夏男交保候傳。

賴母上周五在委任律師、台中市議員黃健豪、賴順仁陪同出面指控，稱兒子繼承父親30筆不動產，因夏男與夏的父親同為地政士，曾經協助賴家處理房地產，雙方因此結識。賴母不相信兒子會輕生，懷疑是加工自殺，因此起訴夏男；希望對方接受測謊，並自願放棄財產繼承，證明沒有殺人動機。