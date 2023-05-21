網吧洗手間命名招爭議

貴州省貴陽市雲岩區一間網吧近日把男女衞生間，分別標識為「蛤蟆洗手間」及「天鵝洗手間」，以取「癩蛤蟆想食天鵝肉」之意。網吧回應稱有關標識只是幽默的表達方式，現時已經更換；有網民形容是「冒犯的藝術」，批評玩笑不尊重男性。