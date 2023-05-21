從嚴教育整頓 冀足壇重新出發

體育總局局長促掃貪腐歪風 內地足球壇反腐風暴未止，國家體育總局黨組書記、局長高志丹前天在北京出席全國足球領域教育整頓工作動員部署會時強調，全國足球領域要通過教育整頓深刻吸取教訓，以教育整頓為起點，重整旗鼓開展中國足球新長征，為加快建設體育強國作出應有貢獻。

改善管理 提升廉潔意識 此次會議由體育總局黨組副書記、副局長王瑞連主持，並由體育總局黨組成員、副局長李穎川宣讀《體育總局關於全國足球領域教育整頓工作方案》。全國足球領域教育整頓工作將按照從嚴從實、問題導向、全面覆蓋及穩步推進原則，通過思想教育等，圍繞加強作風與紀律建設等，着力解決全國足球從業人員在思想、作風、紀律、管理、監督及執行等方面問題，從而改善內部管理、提高制度意識和廉潔意識、轉好行業風氣，提升國家隊作風建設水平、後備人才培養效果及職業聯賽治理能力。

高志丹在動員部署講話中指出，開展教育整頓是加強黨對足球工作的領導、全面凈化足球行業風氣的必然要求，全國足球領域要通過教育整頓深刻吸取教訓，以案為鑑、以案促改，認真落實監督責任，斬斷非法利益鏈條，推動「不敢腐、不能腐、不想腐」。

此外，高志丹亦強調要把握目標要求，完成教育整頓各項任務，把握好教育整頓的原則、對象、時間表，確保教育整頓取得良好政治效果、紀法效果和社會效果。他要求加強組織領導，切實保證教育整頓取得實效，同時要壓實主體責任，將教育整頓作為重要政治任務，配備專門力量，制定實施方案，紮實深入推進，並強化督促指導，發現問題及時處置，確保全員參與、全面覆蓋、有序推進、取得實效。

李鐵及多名官員受查 中國國家男子足球隊前主教練李鐵去年11月涉嫌嚴重違法，遭中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委監察調查。內媒前天統計，此輪足球反腐風波中已有多人接受調查，除了李鐵也包括國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才、中國田徑協會主席于洪臣、中國足協紀律委員會主任王小平及中國足協主席、黨委副書記陳戌源等人。本報綜合報道

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