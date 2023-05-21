兩岸國際

3遊客擅入非景區 1人失蹤

海南省文昌市有3名遊客近日進入銅鼓嶺自然保護區內遊玩，其中一人在鱷魚嘴附近走失，其餘兩人見同伴一直未回，隨即報警求助。警方隨後尋回失蹤的遊客，3人因擅自進入非景區區域將受處罰。他們當時在文昌銅鼓嶺佛光景區遊玩，其後在海邊沙灘處乘坐攜帶的充氣艇，沿海岸前往鱷魚嘴。（綜合報道）
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