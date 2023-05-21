兩客疑網約車如廁 拘留7日

浙江省杭州市一名網約車女司機聲稱，兩名乘客上周三在其網約車內「賴車」近35小時，嚴重影響營運和正常生活，警員曾經調解但勸說5小時不果；又稱涉事乘客在車上點外賣吃飯，更懷疑他們在車上如廁，導致車廂有一股尿味。警方上周六表示，已經對涉事乘客處以行政拘留7天。（綜合報道）