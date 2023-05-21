兩岸國際

戳妻子雙眼 河南網紅自殺亡

內地傳媒報道，河南省南陽市鎮平縣彭營鎮一名新進男網紅因與妻子爭執，上周三戳傷對方雙眼後，感到內疚割腕自殺身亡；女事主因傷摘除一個眼球，目前仍然住院治療。友人透露，男方生前經常帶同妻子一起外出直播，在直播中二人以姊弟相稱，經常會因直播效果和話術爭執。當地警方已經介入事件調查。（綜合報道）
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