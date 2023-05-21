降雨落冰雹大風沙塵罩京城

【本報綜合報道】受到上游沙塵傳輸和冷空氣影響，首都北京市昨天日間出現大風沙塵天氣，空氣質量達中度污染，這也是今年來影響內地的第14次沙塵天氣過程。

冷空氣南下 南方將再降雨 北京市上周五降雨接連不斷，局部地區更伴有短暫強降雨和小冰雹，南郊觀象台最高氣溫降至20.3℃。除了雷雨外，北京市氣象台當天發布大風、沙塵藍色預警信號。市生態環境監測中心表示，上周四下午到晚間受到蒙古低壓發展影響，蒙古中南部及東南部、內蒙古邊境地區出現系統性沙塵天氣。上周五入夜，沙塵隨西北氣流傳輸影響北京市，可吸入顆粒物濃度顯著上升。昨天晚間較強冷高壓偏西北風持續，沙塵將逐漸移出北京市，空氣質量改善至良好，預測今天天氣以晴到多雲為主。

隨着冷空氣南下與暖濕氣流交匯，內地南方降雨再度增強，昨天起迎來新一輪降雨過程，今天降雨最強，長江中下游多地將出現大雨到暴雨。其中，湖南、湖北、江西、福建、重慶等地或有暴雨或大暴雨。由於降雨增多，南方本周初不少地方氣溫將急降，浙江杭州和湖南長沙明天最高氣溫預料降至21℃。