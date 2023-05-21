人大代表凌友詩遭台灣罰款13萬

指違兩岸條例 第二次受罰

這是凌友詩第二次被罰，她2018年擔任港區全國政協委員，2019年在中國大陸兩會期間自稱「平凡台灣女孩」，「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，遭台灣內政部處罰50萬元新台幣。台灣陸委會指出，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員；又稱中共當局長年營造對台宣傳樣辦，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感。台灣陸委會提醒，中共長期以零和思維對台打壓、不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大差異，台人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈統戰陷阱，擔任可能危害台灣安全或利益之職務。