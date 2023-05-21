批評藍綠互鬥口號治台 柯文哲冒雨宣布參選

台灣民眾黨主席、前台北市市長柯文哲昨天上午冒雨在新北市淡水區，舉辦參選2024台灣總統宣示記者會。他形容台灣百廢待舉，年輕人看不見希望，批評藍綠兩大陣營只是互鬥口號治台，現在是改變時刻；面對台灣海峽緊張局勢，柯文哲強調會務實解決問題，主張秉持互相對等、尊重原則，促進兩岸和平。

雖然現場落雨，但有上百名支持者到場支持。柯文哲指台灣面臨關鍵時刻，不該沉溺過去藍綠互鬥的泥淖，「改變台灣，從改變政治文化開始」，提倡台灣應該由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領人民，不應該口號治台、債留子孫、製造仇恨對立。他批評多年來執政的民進黨因政黨利益超越社會利益，毫無財政紀律；面對「少子化」、「高齡化」束手無策，「數位轉型」、「司法改革」淪為紙上談兵。

兩岸關係緊張 盼恢復溝通 談及兩岸問題，柯文哲稱確保台灣人繼續享有民主、自由的政治體制與生活方式，恢復和對岸的溝通渠道，繼續以五個互相的原則增加彼此善意。他強調台灣備戰而不畏戰、能戰而不求戰，以台灣自主及兩岸和平維繫印太地區的繁榮穩定；台灣要團結和諧，不要分裂鬥爭；台灣應該是中國大陸與美國溝通橋樑，不應該是兩國對抗的棋子；台灣應該是美麗之島福爾摩沙，不應該是外媒所說世界最危險的地方。

蔡英文就職7年 重申維持現狀 昨天也是總統蔡英文就職7周年，她在總統府召開記者會發表講話，指兩件事是擘畫未來的重中之重，分別是維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，以及維持台灣海峽穩定現狀，重申和平是兩岸唯一選項，維持現狀作為最大公約數是確保和平之鑰。

蔡英文指台灣以全球視野處理兩岸關係，台灣問題要和平解決，堅守四個堅持、信守承諾、維持現狀，以對話化解兩岸分歧是台灣不分黨派及對岸共同責任，也是全球共同期待。台灣身處風險之中，但絕非風險製造者，而是負責任的風險管控者。本報綜合報道