西安中亞高峰會 保中國西疆安全

中國-中亞峰會在西安舉行，對中國來說，中亞5國的重要性不在於它們是能源礦產資源的進口來源，這可以由其他國家替代；在外貿方面的作用，主要是進口多元化和毗鄰中國，但5國加起來與中國的貿易，在2022年只有702億美元，雖已達成2021年中國提出的2030年目標700億美元，在中國總體外貿中還屬少數，比不上與俄羅斯的近2,000億美元。中亞5國對中國的重要性，主要是國家安全。

歷史上中國與中亞的關係好壞，決定於軍事。中國本部與之連接主要靠河西走廊，現代交通發展，連接的瓶頸因素減弱，但仍然構成經濟整合、國家安全的挑戰。重兵駐守和漢族移民，新疆少數民族通過特惠政策融合，可保新疆或中國西疆的安穩，可若中國與中亞各國關係不佳的話，威脅仍在。作為近鄰，中亞各國可作為中國西邊屏障，亦可能變成敵對，就算當地未必對華採取侵略行為，若背後有大國操縱，侵食中國主權與領土的作為難免。

加強合作 以經促政 19世紀的俄英大國角力，爭的是中亞，除了爭印度洋出海口外，也爭中國的新疆與西藏。20世紀的冷戰，蘇聯與美國之爭同樣在中亞的阿富汗，中國亦難免被牽連。中蘇關係不佳時，新疆備受壓力。中美關係好的時候，美國在冷戰之後企圖吞併中亞，也威脅中國。而當前新冷戰正在開始，美國再對中國行圍堵之策，即使它敗退阿富汗，在中亞早前布置的勢力仍大，也不甘心撤退。

哈薩克斯坦2021年的動亂，和吉爾吉斯斯坦的不安，難免給當地的政治穩定帶來隱患。若中亞任何一國政權有變，在當前俄羅斯勢弱下，美國的勢力可再度入侵，威逼中國的西庭。對中國的威脅，不單止在中歐班列、中亞班列的陸上鋼鐵新絲路，在烏克蘭戰爭之後再受打擊，斷了中國西出歐洲、印度洋的新絲路。中亞政治動亂容易禍延中國新疆，塔吉克斯坦、巴基斯坦與中國接壤處曾是疆獨分子回竄通道，中亞不穩，疆獨與其他極端主義組織在美國的策動下必然搗亂新疆，挑撥當地政治與中俄關係，用動亂與破壞來攻擊中國，這會是烏克蘭模式之外另一美國可能的新戰術。

因此，中亞5國連同阿富汗，對中國重要的是國家安全，但不僅是守衞邊境，而是吸取漢唐教訓，中國主動與當地合作，建設當地，以經濟促政治，以當地的發展來保中國西疆。

研究所所長 陳文鴻