蟒蛇潛入辦公室獲野放

澳洲昆士蘭省陽光海岸一名專門捕蛇組織周三在網上社交平台公布，省內一名酒吧經理在辦公室工作一整天才發現，一條蟒蛇正在其辦公室座位抽屜內睡覺。當到場後，捕蛇專家估計蟒蛇整天都在入睡狀態，遂小心翼翼把牠裝入袋中，之後放歸野外。