加州男10年遊遍193國

【本報綜合報道】美國加州聖迭戈一名男子耗時10載周遊聯合國193個會員國，他上周抵達最後一站土庫曼斯坦，為自己的旅程畫上完美句號。

美媒前日報道，威廉斯（Randy Williams）原本是一名唱片騎師（DJ），10年前開始展開周遊全球的計劃，期間到訪了聯合國所有193個會員國，以及梵蒂岡和巴勒斯坦，同時也在科索沃、西薩哈拉、台灣等地區停留。

由於部分國家對遊客有限制，威廉斯的計劃一再延遲，比如敍利亞和土庫曼斯坦。

學會寬容並接納文化 他形容土庫曼斯坦是地球上最神秘的國家之一，也是對遊客限制最嚴格的國家之一，訪問該國的唯一途徑是通過一家經批准的旅遊公司，而他上月訪問敍利亞時被告知，自疫情開始以來，他是第二個被允許進入該國的遊客。

威廉斯認為，此行最大的收穫是學會寬容和接受以及對所有文化的熱愛，意識到自己能身為美國人並生活在美國是多麼幸運。他目前已開始着手下一目標，透過買下11英畝土地，希望建立自己的「國家」。他笑稱，當你參觀完所有國家後，是時候建立自己的國家。