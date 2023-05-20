清代孝子之墓 列新竹歷史建築
【本報綜合報道】台灣新竹市政府前日公布，經文資委員於日前現勘及開會討論後，決議登錄新竹市第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」為新竹市歷史建築。
道光18年逝世 家族貢獻繁多
皇清太學生承志翁林公之墓墓主翁林福為「淡水廳志」記載人物，竹塹城捐監生，墓碑上尚未題刻原名翁林福，而以太學生「承志」稱之，以昭明其孝子之風。其家族在竹塹地區有諸多貢獻，後代子嗣人才優秀有監生、貢生等，也有經商有成者，更於戴潮春事件發生時保安有功，穩定地方治安，與清代竹塹發展歷史有深厚淵源，歷史意義及價值重大。
文化局強調，墓主清道光18年（1838年）逝世，墓體於清咸豐壬子年（1852年）重修，墓碑及墓耳由花崗岩製成，另有墓龜、墓桌、左右伸手、屈手、墓埕、拜石、福神等，雕刻精美、形制完整，但墓碑頂部因遷葬習俗而稍有破損，但不影響其文化資產價值。今次依文資法召開文化資產審議會，會議結論為該墓葬具文化資產價值，登錄為新竹市歷史建築。
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