清代孝子之墓 列新竹歷史建築

道光18年逝世 家族貢獻繁多

皇清太學生承志翁林公之墓墓主翁林福為「淡水廳志」記載人物，竹塹城捐監生，墓碑上尚未題刻原名翁林福，而以太學生「承志」稱之，以昭明其孝子之風。其家族在竹塹地區有諸多貢獻，後代子嗣人才優秀有監生、貢生等，也有經商有成者，更於戴潮春事件發生時保安有功，穩定地方治安，與清代竹塹發展歷史有深厚淵源，歷史意義及價值重大。