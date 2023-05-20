英女王葬禮 耗資逾15億元惹議

財政部首席秘書格倫（John Glen）向國會提交估算，其中內政部在葬禮活動支出最多，其次是文化、媒體和體育部。格倫解釋，所列費用只涵蓋活動專門款項，不包括經常性開支。財政部已經支付部分費用，包括向蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭地方政府全額付款。他強調，政府首要任務是確保活動順利而具尊嚴地進行，同時確保公眾安全。

被質疑規模不恰當

支持共和制團體行政總裁史密夫（Graham Smith）質疑活動規模不恰當，認為民眾可能從一頓熱飯得着更多。有網站按通脹率調整推算，過去10年最昂貴的英國活動是已故戴安娜王妃及伊利沙伯王太后的葬禮，以及劍橋公爵伉儷威廉王子和凱瑟琳的婚禮，每項開支介乎700萬英鎊至840萬英鎊（約6,787萬港元至8,145萬港元）。