英女王葬禮 耗資逾15億元惹議
【本報綜合報道】英國財政部周四公布估算，已故英女王伊利沙伯二世葬禮系列活動合共花費1.617億英鎊（約15.69億港元）。反君主制社運人士批評，當英國民眾陷入生活危機之際，相關活動開支過於奢侈。
財政部首席秘書格倫（John Glen）向國會提交估算，其中內政部在葬禮活動支出最多，其次是文化、媒體和體育部。格倫解釋，所列費用只涵蓋活動專門款項，不包括經常性開支。財政部已經支付部分費用，包括向蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭地方政府全額付款。他強調，政府首要任務是確保活動順利而具尊嚴地進行，同時確保公眾安全。
被質疑規模不恰當
支持共和制團體行政總裁史密夫（Graham Smith）質疑活動規模不恰當，認為民眾可能從一頓熱飯得着更多。有網站按通脹率調整推算，過去10年最昂貴的英國活動是已故戴安娜王妃及伊利沙伯王太后的葬禮，以及劍橋公爵伉儷威廉王子和凱瑟琳的婚禮，每項開支介乎700萬英鎊至840萬英鎊（約6,787萬港元至8,145萬港元）。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：