意國百年最嚴重水災 增至13死

【本報綜合報道】意大利北部艾米利亞羅馬涅大區的水災持續，被喻為是該國100年來最嚴重的水災，目前死亡人數增至13人，約兩萬人無家可歸。洪水導致23條河流決堤，約300處地方發生山泥傾瀉，41個城鎮被淹沒。

23河流決堤 淹沒41城鎮

罹難者中有不少是長者，一對老夫婦被困家中溺斃，鄰居欲救無從；一名80歲老翁取回財物時在地窖浸死；一對經營草藥公司的老夫婦田地被淹沒，70歲妻子被沖下約20公里的河流，遺體在亞得里亞海沿岸的海灘被發現。一名76歲男子在花園發生的山泥傾瀉中喪生。救援人員在傾盆大雨中徹夜進行拯救工作，不少年老及殘疾者被困家中，有人從屋頂避難時被直升機救起，亦有40名老人從一家養老院被救出。有人報警稱鄰居是個患有老年癡呆的老人，無法自行逃生。