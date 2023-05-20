德桑蒂斯揚言 僅自己可戰拜登

向金主稱特朗普無法當選美總統 美國2024年年底舉行總統選舉，由民主黨總統拜登對陣共和黨前總統特朗普局面存在變數。美媒前天引述消息報道，共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯下周將宣布參與總統選舉，甚至私下向多名金主揚言，只有自己與拜登才有機會成為下一任總統。

《紐約時報》前天報道，德桑蒂斯在一場由支持其參與總統選舉的超級政治行動委員會「Never Back Down」所舉辦活動上，透過電話告訴多名金主，明年總統選舉中只有3人具備成為總統條件，分別是拜登、特朗普及他自己。

黨內支持度落後特朗普 當談及他與黨友特朗普相比有何優勢時，德桑蒂斯稱，根據搖擺州份數據顯示，特朗普代表共和黨出選形勢較為不利，理由是上述州份選民不會改善對該名前總統的看法，因此3人當中只有兩人有望成為下任總統，那就是「拜登和我（德桑蒂斯）」。

在談話中，德桑蒂斯指企業媒體希望特朗普能夠成為共和黨總統候選人，自己已成對方及拜登攻擊對象。他提到有選民支持特朗普政策，卻不喜歡該名前總統價值觀，相反其政策及價值觀受到選民喜愛。惟最新主要民調顯示，德桑蒂斯目前黨內支持度平均落後特朗普多達約30個百分點。

另有美媒引述多名消息人士報道，德桑蒂斯下周會向聯邦選舉委員會提交參與總統選舉文件，之後再在佛州家鄉宣布此事，最快下周三開始啟動選舉工程。至於他的陣營亦在佛州邁阿密某間酒店預訂約100間房間，屆時就會舉辦招待金主及政治團隊簡報會等，每個籌款活動目標是籌集10萬至15萬美元（約78萬至117萬港元）。

另一邊廂，美國媒體公司華特迪士尼同日宣布，因應不斷改變商業環境，公司決定放棄涉額近10億美元（約78億港元）在佛州興建新園區及安排逾2,000名加州員工前往佛州工作計劃。

迪士尼樂園、體驗和產品部門負責人達馬羅（Josh D'Amaro）形容作出上述決定並不容易，卻是正確做法，又指部分已調派佛州員工或需返回加州。

與迪士尼關係持續惡化 迪士尼去年曾公開反對佛州通過一項禁止州內小學低年級展開有關性別認同及性取向課堂教學，自此與德桑蒂斯反目。華特迪士尼上月已因佛州土地控制協議無效一事，入稟法院指控德桑蒂斯等人透過法律手段報復，雙方關係不斷惡化。本報綜合報道