兩岸國際

以數千人遊行 向巴人施襲

數千名以色列民眾周四參與耶路撒冷日遊行，期間有人遊行到耶路撒冷舊城的回教徒區，並向巴勒斯坦人和外國記者施襲，至少兩人被捕。一批參與人士在大馬士革門入口處向巴人及外國記者投擲石塊、棍棒和瓶子，高呼「阿拉伯人去死」等種族主義口號，更有人稱「耶路撒冷永遠屬於我們」。（綜合報道）
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