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相隔12年 敍總統再訪沙特
敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德周四抵達沙特阿拉伯西部城市吉達，阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特及多名沙特阿拉伯官員迎接。他翌日出席在當地舉行的第32屆阿拉伯國家聯盟峰會，這是2011年敍利亞內戰爆發後，敍利亞總統首次受邀參加峰會，也是巴沙爾‧阿薩德相隔12年後再次訪問沙特阿拉伯。（綜合報道）
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