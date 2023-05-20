美戰略核潛 菲律賓海上浮

【本報綜合報道】美國承諾加強向南韓提供延伸威懾的力度，包括恢復向朝鮮半島派遣配備核導彈、以往甚少披露動向的戰略核潛艇。美國國防部發布的照片顯示，戰略核潛艇緬因號上周二在菲律賓海巡邏期間上浮，與直升機展開垂直補給行動。

照片顯示，兩架隸屬於美國海軍陸戰隊的CH53E直升機，在菲律賓海上空向緬因號提供必要的任務裝備。美國海軍陸戰隊周三在新聞稿表示，垂直補給有助海軍艦艇快速接收重要資源，並毋須在航行期間干擾執行海上安全行動。新聞稿亦提到，緬因號當時正執行例行巡邏；該艦上月18日停靠西太平洋戰略要地關島，接待南韓海軍及日本海上自衞隊將領，展示美方對南韓及日本的安全承諾。

美韓軍演 朝斥戰爭預演 美韓兩國為紀念結盟70周年，下周起舉行歷屆最大規模的聯合協同火力殲滅訓練。北韓官媒朝中社昨日發文，譴責有關訓練是戰爭預演的連續和擴大版，朝方不得不更加嚴陣以待，警告美國和傀儡好戰狂們的瘋狂核戰爭鬧劇，將付出相應的代價。