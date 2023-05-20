G7峰會廣島召開 美日允深化合作

【本報綜合報道】七大工業國集團（G7）領導人峰會昨日起在日本廣島市召開，美國總統拜登周四與日本首相岸田文雄舉行會談，同意推進在安全、經濟和地區問題上合作，承諾繼續深化雙邊關係，推進對自由開放印太地區的共同願景。日本外相林芳正稱無意與中國脫鈎，而是由戰略上界定可以與中方合作的領域並避開風險。

聲明提到，美日兩國領導人重申決心繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，並承諾密切應對北韓核導計劃及中國違反國際法的脅迫行為，反對武力改變現狀，重申維護台灣海峽和平穩定的決心。岸田文雄亦與意大利總理梅洛妮、英國首相辛偉誠會談，他與梅洛妮確認兩國合作維持國際秩序，並且就繼續支援烏克蘭、對制裁俄羅斯的必要性交換意見；他與辛偉誠商討兩國加強防務、貿易、科學技術等方面的問題。

成員國憂華經濟脅迫 G7成員國愈來愈擔心中國的經濟脅迫政策和敏感技術方面的進展，但有成員國官員私下向傳媒承認解決這些問題不容易，特別是西方高度依賴中國；德法兩國尤其熱衷於去風險化，而非與中國斷絕關係。法國總統馬克龍的顧問在峰會前表示，今次G7峰會不是反華峰會，希望向中方傳達他們準備在共同協商之下合作的積極訊息。

另一方面，G7領導人昨日早上一同造訪廣島市和平紀念公園內的原爆資料館，尚屬首次。該資料館展示廣島市在二次大戰被美國投下原子彈後的景象、遇難者的遺物等。岸田文雄曾經強調，接觸並傳達原爆的真相，是邁向核裁軍所有舉措的起點。