美B2轟炸機 解禁將復飛

【本報綜合報道】美國空軍全球打擊司令部宣布，因事故而停飛檢查的B2隱形戰略轟炸機獲得正式解禁，預料下周一恢復飛行並執行日常任務。惟軍方仍然拒絕說明，這款代表空基核威懾力量的軍機出現甚麼安全問題，或事後採取甚麼的補救措施。

拒提有何安全問題 美國傳媒周四報道，美國空軍全球打擊司令部司令比西埃批准B2隱形戰略轟炸機恢復飛行。該司令部旗下第8航空隊（8th Air Force）指揮官格巴拉指，機隊將分階段復飛，料最有經驗的飛行員首先重返天際，並需數周時間讓整個部隊回復原有狀態；又稱自己希望這次「安全暫停」並非必要，但認為最重要是恢復飛行前找出問題所在及解決方法。

去年12月10日，一架B2隱形戰略轟炸機在駐紮地密蘇里州懷特曼空軍基地緊急降落後受損，軍方同月稍後下令整支機隊「安全暫停」；飛行員被迫在先進飛行模擬器受訓及增加駕駛訓練機的次數。B2隱形戰略轟炸機只生產21架，其中一架2008年墜毀報銷；如今有19架部署懷特曼空軍基地，一架則在加州愛德華茲空軍基地測試。停飛期間，一架B2隱形戰略轟炸機滯留夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地。

全部20架B2隱形戰略轟炸機及46架B52H戰略轟炸機可以投射核武，它們構成美國空基核威懾力量。整支B2隱形戰略轟炸機機隊將被B21隱形戰略轟炸機取代，B21隱形戰略轟炸機去年12月首度亮相，預計最快今年下半年展開首次飛行。格巴拉強調在停飛期間，美國核威懾力量不受影響，指其他國家不應該因此質疑美方的威懾力。