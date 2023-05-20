溝通重啟 陸美商務部長 下周華府會晤

美台亦稱貿易倡議達共識 美國拜登政府被指考慮未來數個月安排高級官員訪問北京之際，中國大陸駐美國大使館周四表示，兩國商務部長和貿易代表下周在美國會晤。與此同時，美國貿易代表辦公室宣布，與台灣就首階段「21世紀貿易倡議」達成共識。

中國大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇在使館與記者舉行網上簡報會時宣布上述消息，他強調，中國大陸對於與美國在各個層面進行溝通持開放的態度，但前提是要相互尊重。

王文濤將續赴APEC 英國傳媒引述消息人士報道，中國大陸商務部長王文濤下周將在美國首都華盛頓，與美國商務部長雷蒙多會面，然後前往密歇根州底特律，出席本月25日至26日舉行的亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，期間會見美國貿易代表戴琪。

正當中國大陸與美國準備恢復高層接觸之際，美方繼續無視北京警告，與台灣保持官方往來，包括討論「21世紀貿易倡議」。對於雙方達成共識，戴琪形容這是加強美台經濟關係的重要一步。台灣行政院經貿談判辦公室昨日宣布，該倡議完成中、英文法律約本，未來數周內簽署首批協議，是台美斷交後雙方簽署最正式的協定。

美台「21世紀貿易倡議」的首批協議議題，分別是海關管理和貿易便利化、良好的監管做法、服務境內監管、反腐敗、中小企業。通過這些規定，美國企業能夠為台灣和當地客戶帶來更多產品，並制訂更透明和簡化的監管程序，促進兩個市場的投資和經濟機會。戴琪指雙方最終將敲定高標準貿易協議，應對21世紀的經濟挑戰。

英前首相訪台晤蔡英文 另外，正在台灣訪問的英國前首相卓慧思昨日與台灣總統蔡英文會面，她提倡「經濟北約」，冀理念相近國家加強經濟合作對抗威權脅迫。蔡英文希望促成台英簽署雙邊投資貿易協定，這幾年台英在各領域有豐富的合作成果，希望未來雙方在供應鏈韌性、網絡安全、科技創新等領域展開更多合作交流，並深化經貿合作關係。本報綜合報道

王文濤 卓慧思（左）與蔡英文（右）會面。 雷蒙多 戴琪